В Тернополе маленький мальчик умер после лечения зубов: детали трагедии

Мать мальчика привезла его к стоматологу, чтобы вылечить кариес.

иллюстративное фото

В Тернополе маленький мальчик умер в кабинете стоматолога. Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

Отмечается, что в государственную клинику ребенка в возрасте 1 год и 10 месяцев привезла мама. У мальчика диагностировали кариес на зубах, который нужно было пролечить.

Поскольку он совсем маленький, врачи объяснили, что подобные процедуры проводятся только под наркозом. Маме и сыну выдали направление для сдачи всех анализов.

Через полтора часа после начала операции у ребенка начало падать давление. Его увезли в реанимационное отделение.

Маленького пациента не могли вывести из наркоза, а уже вечером врачи констатировали смерть ребенка.

Полиция начала расследование по статье по части 2 статьи 140 о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником.

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