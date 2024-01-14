У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення молочних зубів

Як раніше ми писали, у Львові 5-річна дитину впала у кому після операції з видалення молочних зубів.
13 січня батько хлопчика Віктор Пашник повідомив, що його дитина померла.
«Лети наш Хлопчику, Лети...
Усім нам із Небес світи...
Спочивай з Миром, Коханий Наш Лесюньо!», - написав він на своїй сторінці у Facebook.
Зазначимо, правоохоронці порушили кримінальну справу щодо неналежного надання меддопомоги, нині триває досудове розслідування.
Як пише видання Zaxid.net, провадження відкрили за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання лікарем своїх професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього.
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