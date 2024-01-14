У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення молочних зубів

Про смерть 5-річного хлопчика, який впав у кому після видалення зубів, повідомив батько дитини.

Як раніше ми писали, у Львові 5-річна дитину впала у кому після операції з видалення молочних зубів.

13 січня батько хлопчика Віктор Пашник повідомив, що його дитина померла.

«Лети наш Хлопчику, Лети...

Усім нам із Небес світи...

Спочивай з Миром, Коханий Наш Лесюньо!», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, правоохоронці порушили кримінальну справу щодо неналежного надання меддопомоги, нині триває досудове розслідування.

Як пише видання Zaxid.net, провадження відкрили за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання лікарем своїх професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.