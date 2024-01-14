У Конгресі домовилися про нове продовження фінансування уряду США — ЗМІ

За нової схеми фінансування федеральні установи працюватимуть на двох різних часових інтервалах.

Фото: kyiv24.news

Лідери Палати представників та Сенату американського Конгресу погодили новий проект тимчасового фінансування уряду. Федеральним установам виділять гроші до початку березня, стверджує Politico.

Видання повідомляє, що за нової схеми фінансування федеральні установи працюватимуть на двох різних часових інтервалах, як і нинішній «шатдаун».

Фінансування частини федеральних відомств продовжать до 1 березня, а інших - до 8 березня.

Поставити питання на голосування планують наступного тижня.

Раніше президент США Джо Байден висловив сподівання, що республіканці в Конгресі врешті-решт приймуть пакет, який передбачає і допомогу Україні.

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