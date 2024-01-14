Республіканці за багато чого заплатять, якщо не схвалять допомогу Україні — Джо Байден

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Мінцифри буде займатися електронною системою обігу алкогольних напоїв, цигарок та рідин в електронних сигаретах

Кабмін наділив Мінцифри новими повноваженнями щодо забезпечення функціонування електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Зібрані про українців персональні дані будуть зберігати на серверах партнерів за кордоном, на це виділять 100 млн доларів, - нардеп Устінова про Реєстр військовозобов’язаних

Іноземні партнери готові виділити 100 мільйонів доларів на те, аби забезпечити зберігання персональних даних про військовозобов’язаних українців на своїх серверах, - Верховна Рада почала розгляд законопроекту 10062 про збір досьє для прийняття в цілому.

ВП ВС визначила, що є належними вимогами, які може заявити особа – власник земельної ділянки, на якій здійснено самочинне будівництво

Велика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку КЦС ВС щодо належного способу захисту прав власника земельної ділянки, на якій здійснено самочинне будівництво.

У разі втрати батьками права на користування квартирою, його втрачають і неповнолітні діти, які підлягають виселенню, - Верховний Суд

У випадках самоправного зайняття житлового приміщення обов’язок виселення без надання іншого жилого приміщення поширюється і на неповнолітніх дітей, наголосив Верховний Суд.

Коли ти зареєструвався як лобіст, то отримуєш гарантії проходити в органи влади, спілкуватися із чиновниками, депутатами, міністрами, - Денис Маслов пояснив суть законопроекту про лобіювання

«Законопроект про доброчесне лобіювання врегульовує наступне: якщо якісь особи, маючи свій приватний інтерес, хочуть вплинути на ухвалення нормативно-правового акту, то вони підходять до відповідних ініціаторів, авторів, депутатів, чиновників і спілкуються, переконують. Це може бути й нормативний акт, прийнятий органами місцевого самоврядування», - пояснив Денис Маслов.

  1. У світі

Республіканці за багато чого заплатять, якщо не схвалять допомогу Україні — Джо Байден

08:18, 14 січня 2024
Президент США Джо Байден висловив сподівання, що республіканці в Конгресі врешті-решт приймуть пакет, який передбачає і допомогу Україні.
Республіканці за багато чого заплатять, якщо не схвалять допомогу Україні — Джо Байден
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Республіканцям у Конгресі США дорого заплатять, якщо вони не схвалять програму фінансування військової допомоги Україні. Про це заявив президент США Джо Байден під час брифінгу.

«Якщо мої колеги-республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться за багато чого заплатити», – заявив він.

При цьому Байден сподівається, що представники республіканської партії в Конгресі врешті-решт приймуть пакет, який передбачає і допомогу Україні, і посилення американського кордону з Мексикою.

За його словами, США мають зробити серйозні зміни на кордоні.

«Я наполягав на цьому. Я готовий зробити істотні зміни на кордоні. Останні п'ять тижнів тривають переговори, тому сподіваюся, що ми їх досягнемо», – сказав він.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати Америки призупинили допомогу Україні до схвалення Конгресом нового фінансування.

Також спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що Білий дім досі не дав йому конкретної відповіді про кінцеву мету надання допомоги Україні.

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