Республіканці за багато чого заплатять, якщо не схвалять допомогу Україні — Джо Байден

Президент США Джо Байден висловив сподівання, що республіканці в Конгресі врешті-решт приймуть пакет, який передбачає і допомогу Україні.

Республіканцям у Конгресі США дорого заплатять, якщо вони не схвалять програму фінансування військової допомоги Україні. Про це заявив президент США Джо Байден під час брифінгу.

«Якщо мої колеги-республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться за багато чого заплатити», – заявив він.

При цьому Байден сподівається, що представники республіканської партії в Конгресі врешті-решт приймуть пакет, який передбачає і допомогу Україні, і посилення американського кордону з Мексикою.

За його словами, США мають зробити серйозні зміни на кордоні.

«Я наполягав на цьому. Я готовий зробити істотні зміни на кордоні. Останні п'ять тижнів тривають переговори, тому сподіваюся, що ми їх досягнемо», – сказав він.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати Америки призупинили допомогу Україні до схвалення Конгресом нового фінансування.

Також спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що Білий дім досі не дав йому конкретної відповіді про кінцеву мету надання допомоги Україні.

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