У Сумах дівчина хотіла отримати водійські права за сестру, яка перебуває за кордоном: чим закінчилася історія

Молода дівчина звернулася до сервісного центру для обміну посвідчення водія, яке замовила через Дію.

Джерело фото: sum.hsc.gov.ua

Мешканка Сум звернулась до сервісного центру МВС, щоб отримати посвідчення водія. Та виявилось, що дівчина намагалась отримати чужий документ, видаючи себе за іншу особу. Про це йдеться у повідомленні регіонального сервісного центру.

Сумчанка надала адміністратору усі необхідні документи для отримання посвідчення водія. Але в процесі процедури з’ясувалось, що законна власниця документів знаходиться за кордоном.

Дівчина, яка прийшла до центру, зізналася: хотіла отримати посвідчення замість сестри, бо дуже схожа на неї.

У сервісному центрі наголосили, що посвідчення водія, відповідно до законодавства, є документом, що посвідчує особу, а тому отримання його в сервісному центрі МВС можливе лише особисто і під підпис.

Нагадаємо, що у Черкасах близнючка вирішила скласти іспит із ПДР замість своєї сестри.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.