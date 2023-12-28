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У Черкасах близнючка вирішила скласти іспит із ПДР замість своєї сестри: чим закінчилася історія

09:14, 28 грудня 2023
Дівчина намагалася скласти іспит на знання правил дорожнього руху замість сестри.
У Черкасах близнючка вирішила скласти іспит із ПДР замість своєї сестри: чим закінчилася історія
Фото: сервісний центр МВС у Черкаській області
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У Черкасах дівчина прийшла складати іспит з ПДР замість свої сестри-близнючки. Дівчина хотіла скласти іспит на знання правил дорожнього руху замість сестри, проте схему викрили.  Про це повідомляє сервісний центр МВС в Черкаській області.

Зазначається, що сестри після завершення першого етапу навчання з теоретичної підготовки приїхали до сервісного центру Черкас складати іспит зі знання правил дорожнього руху. Одна з них склала успішно, інша випробування не пройшла.

За десять днів на перездачу прийшла дівчина, яка склала іспит із першого разу, вирішивши скористатися природньою схожістю з сестрою. Але схему дівчат викрив адміністратор сервісного центру.

Результати складеного іспиту були анульовані. У сервісний центр викликали правоохоронців.

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