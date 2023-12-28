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В Черкассах близнец решила сдать экзамен по ПДД вместо своей сестры: чем закончилась история

09:14, 28 декабря 2023
Девушка пыталась сдать экзамен на знание правил дорожного движения вместо сестры.
В Черкассах близнец решила сдать экзамен по ПДД вместо своей сестры: чем закончилась история
Фото: сервисный центр МВД в Черкасской области
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В Черкассах девушка пришла сдавать экзамен по ПДД вместо свои сестры-близнеца. Девушка хотела сдать экзамен на знание правил дорожного движения вместо сестры, однако схему разоблачили. Об этом сообщает сервисный центр МВД в Черкасской области.

Отмечается, что сестры после завершения первого этапа обучения по теоретической подготовке приехали в сервисный центр Черкасс сдавать экзамен по знанию правил дорожного движения. Одна из них сдала успешно, другая испытания не прошла.

Через десять дней на пересдачу пришла девушка, которая сдала экзамен с первого раза, решив воспользоваться естественным сходством с сестрой. Но схему девушек разоблачил администратор сервисного центра.

Результаты сданного экзамена были аннулированы. В сервисный центр вызвали правоохранителей.

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