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Как правильно трудоустроить иностранцев: советы от налоговой службы

10:08, 28 декабря 2023
Работа иностранца без оформления разрешения на трудоустройство будет нарушением закона и повлечет за собой административную и/или финансовую ответственность.
Как правильно трудоустроить иностранцев: советы от налоговой службы
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Государственная налоговая служба предоставила несколько советов по поводу того, как правильно трудоустроить иностранцев.

Законом Украины «О занятости населения» предусмотрено, что работодатели могут трудоустраивать иностранцев на основании разрешения на трудоустройство.

Иностранцы, постоянно проживающие в Украине, могут работать на предприятиях, в учреждениях и организациях или заниматься другой трудовой деятельностью на основаниях и в порядке, установленных для граждан Украины.

Для оформления разрешения на трудоустройство необходимо собрать пакет документов и подать их в территориальный орган центрального органа исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере занятости и трудовой миграции.

Работа иностранца без оформления разрешения на трудоустройство будет нарушением закона и повлечет за собой административную и/или финансовую ответственность.

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