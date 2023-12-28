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Як правильно працевлаштувати іноземців: поради від податкової служби

10:08, 28 грудня 2023
Робота іноземця без оформлення дозволу на працевлаштування буде порушенням закону і спричинить адміністративну та/або фінансову відповідальність.
Як правильно працевлаштувати іноземців: поради від податкової служби
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Державна податкова служба надала кілька порад щодо того, як правильно працевлаштувати іноземців.

Зазначається, що Законом України «Про зайнятість населення» передбачено, що роботодавці можуть працевлаштовувати іноземців на підставі дозволу на працевлаштування.

Іноземці, які постійно проживають в Україні, можуть працювати на підприємствах, в установах і організаціях або займатись іншою трудовою діяльністю на підставах і в порядку, встановлених для громадян України.

Для оформлення дозволу на працевлаштування необхідно зібрати пакет документів і подати їх до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Робота іноземця без оформлення дозволу на працевлаштування буде порушенням закону і спричинить адміністративну та/або фінансову відповідальність. 

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