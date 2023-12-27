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Польща близька до припинення блокади кордону з Україною, — прем’єр Дональд Туск

21:37, 27 грудня 2023
Польський прем’єр зазначив, що швидше за все, усі вимоги протестуючих далекобійників не виконають.
Польща близька до припинення блокади кордону з Україною, — прем’єр Дональд Туск
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Уряд Польщі наближається до розблокування пунктів пропуску на кордоні з Україною. Про це повідомив польський прем’єр-міністр Дональд Туск, передає Reuters.

«Ми близькі до переконання, що наші дії дадуть результат завдяки переговорам як у Києві, так і в Брюсселі. Я не думаю, що ми досягнемо максимуму, якого хочуть перевізники, але, схоже, те, чого можна досягти, дозволить нам розрядити емоції та зняти блокаду на кордоні», – заявив політик.

Він додав, що нинішню систему в'їзду до ЄС з боку України, яка діє з літа минулого року, навряд чи буде змінено найближчим часом.

Проте зазначив, що обговорить питання блокування кордону з Президентом України Володимиром Зеленським під час свого майбутнього візиту до Києва.

«Я зроблю все можливе, щоб полегшити життя і долю польських далекобійників», – сказав Туск.

Раніше ми писали, що Україна та Польща погодили план дій щодо розблокування кордону. 

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