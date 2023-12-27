Польша близка к прекращению блокады границы с Украиной, — премьер Дональд Туск

Польский премьер отметил, что, скорее всего, все требования протестующих дальнобойщиков не выполнят.

Правительство Польши близится к разблокированию пунктов пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск, передает Reuters.

«Мы близки к убеждению, что наши действия дадут результат благодаря переговорам как в Киеве, так и в Брюсселе. Я не думаю, что мы добьемся максимума, которого хотят перевозчики, но, похоже, то, чего можно достичь, позволит нам разрядить эмоции и снять блокаду на границе», – заявил политик.

Он добавил, что нынешняя система въезда в ЕС со стороны Украины, действующая с лета прошлого года, вряд ли будет изменена в ближайшее время.

Однако отметил, что обсудит вопрос блокирования границы с Президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего предстоящего визита в Киев.

"Я сделаю все возможное, чтобы облегчить жизнь и судьбу польских дальнобойщиков", - сказал Туск.

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