Денис Шмигаль прокоментував безпекову угоду з Британією: Україна теж допоможе у разі агресії

За його словами, після війни угода України з Британією про гарантії безпеки стане угодою про союзництво.

Фото: КМУ

Як раніше повідомлялося, Україна і Британія підписали угоду у сфері безпеки. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що після завершення війни угода України з Британією про гарантії безпеки стане угодою про союзництво.

"Дуже важливо, що це партнерська двостороння угода. Тобто після завершення війни це буде угода про наше союзництво з Британією", - заявив Шмигаль у ефірі телемарафону.

Він зауважив, що згідно з даною угодою, не лише Британія матиме протягом 24 годин відреагувати на агресію проти України, Україна також буде захищати свого союзника протягом 24 годин.

"Реагувати в той або інший спосіб для підтримки Британії, якщо раптом рф захоче атакувати нашого союзника", - додав він.

Раніше ми детально писали про безпекову угоду між Україною та Британією.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.