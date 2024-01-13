Денис Шмыгаль прокомментировал договор по безопасности с Британией: Украина тоже поможет в случае агрессии

По его словам, после войны соглашение Украины с Британией о гарантиях безопасности станет соглашением о союзничестве.

Фото: КМУ

Как сообщалось ранее, Украина и Британия подписали соглашение в сфере безопасности. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что по завершении войны соглашение Украины с Британией о гарантиях безопасности станет соглашением о союзничестве.

"Очень важно, что это партнерское двустороннее соглашение. То есть после завершения войны это будет соглашение о нашем союзничестве с Британией", - заявил Шмыгаль в эфире телемарафона.

Он отметил, что согласно данному соглашению, не только Британия будет в течение 24 часов отреагировать на агрессию против Украины, Украина также будет защищать своего союзника в течение 24 часов.

"Реагировать тем или иным способом для поддержки Британии, если вдруг рф захочет атаковать нашего союзника", - добавил он.

Ранее мы подробно писали о договоре по безопасности между Украиной и Британией.

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