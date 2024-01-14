В Сумах девушка хотела получить водительские права вместо сестры, находящейся за границей: чем закончилась история

Молодая девушка обратилась в сервисный центр для обмена водительского удостоверения, которое заказала через Дию.

Источник фото: sum.hsc.gov.ua

Жительница Сум обратилась в сервисный центр МВД, чтобы получить водительское удостоверение. Но оказалось, что девушка пыталась получить чужой документ, выдавая себя за другого человека. Об этом сказано в сообщении регионального сервисного центра.

Сумчанка предоставила администратору все необходимые документы для получения водительского удостоверения. Но в процессе процедуры выяснилось, что законная владелица документов находится за границей.

Девушка, которая пришла в центр, призналась: хотела получить удостоверение вместо сестры, потому что очень похожа на нее.

В сервисном центре отметили, что водительское удостоверение, согласно законодательству, является документом, удостоверяющим личность, а потому получение его в сервисном центре МВД возможно только лично и под подпись.

Напомним, что в Черкассах близнец решила сдать экзамен по ПДД вместо своей сестры.

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