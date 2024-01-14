Республиканцы за многое заплатят, если не одобрят помощь Украине — Джо Байден

Президент США Джо Байден выразил надежду, что республиканцы в Конгрессе в конце концов примут пакет, предусматривающий и помощь Украине.

Республиканцам в Конгрессе США дорого заплатят, если они не одобрят программу финансирования военной помощи Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден во время брифинга.

«Если мои коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, им придется за многое заплатить», – заявил он.

При этом Байден надеется, что представители республиканской партии в Конгрессе в конце концов примут пакет, который предусматривает и помощь Украине, и усиление американской границы с Мексикой.

По его словам, США должны сделать серьезные изменения на границе.

«Я настаивал на этом. Я готов внести существенные изменения на границе. Последние пять недель продолжаются переговоры, поэтому я надеюсь, что мы их достигнем», – сказал он.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки приостановили помощь Украине в одобрении Конгрессом нового финансирования.

Также спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Белый дом до сих пор не дал ему конкретного ответа на конечную цель оказания помощи Украине.

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