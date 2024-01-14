Затопило вдруге за тиждень: у Києві на Борщагівці знову прорвало каналізацію, відео

У столиці на бульварі Жюля Верна знову прорвало трубу.

Фото: скріншот

У суботу, 13 січня, у Києві на Борщагівці вдруге за тиждень прорвало каналізацію. Інцидент стався на бульварі Жюля Верна. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах та опублікували відео з місця інциденту.

Як видно на відео потоки в'язкої рідини покрили проїжджу частину, тротуар і подекуди підібралися впритул до будинків.

У Київській міській державній адміністрації заявили, що проблему вдалося швидко локалізувати. На місці інциденту працювали аварійні служби.

«Київводоканал» оперативно локалізував витік води на бульварі Жюля Верна у Святошинському районі. Виконуються роботи з ліквідації витоку холодної води, щоб працівники могли розпочати заміну пошкодженої ділянки мережі», - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що на столичній Борщагівці прорвало водогін і затопило вулицю.

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