В Конгрессе договорились о новым продлении финансирования правительства США — СМИ

При новой схеме финансирования федеральные учреждения будут работать на двух разных временных интервалах.

Фото: kyiv24.news

Лидеры Палаты представителей и Сената американского Конгресса согласовали новый проект временного финансирования правительства. Федеральным учреждениям выделят деньги до начала марта, утверждает Politico.

Издание сообщает, что при новой схеме финансирования федеральные учреждения будут работать на двух разных временных интервалах, как и нынешний временный «шатдаун».

Финансирование для части федеральных ведомств продлят до 1 марта, а для других - до 8 марта.

Поставить вопрос на голосование планируют на следующей неделе.

Ранее президент США Джо Байден выразил надежду, что республиканцы в Конгрессе в конце концов примут пакет, предусматривающий и помощь Украине.

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