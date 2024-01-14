Во Львове скончался 5-летний мальчик, который впал в кому после удаления молочных зубов

О смерти 5-летнего мальчика, впавшего в кому после удаления зубов, сообщил отец ребенка.

Как ранее мы писали, во Львове 5-летний ребенок впал в кому после операции по удалению молочных зубов.

13 января отец мальчика Виктор Пашник сообщил, что его ребенок скончался.

«Лети наш Мальчик, Лети...

Всем нам с Небес свети...

Отдыхай с Миром, Любимый Наш Лесюньо!», - написал он на своей странице в Facebook.

Отметим, правоохранители возбудили уголовное дело по поводу ненадлежащего оказания медпомощи, в настоящее время продолжается досудебное расследование.

Как пишет издание Zaxid.net, производство было открыто по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение врачом своих профессиональных обязанностей, что повлекло за собой тяжкие последствия для несовершеннолетнего.

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