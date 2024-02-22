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За здійснення лобіювання без реєстрації в Реєстрі прозорості штрафуватимуть до 1700 грн

13:26, 22 лютого 2024
Протоколи за порушення правил лобіювання складатиме НАЗК.
За здійснення лобіювання без реєстрації в Реєстрі прозорості штрафуватимуть до 1700 грн
Джерело фото: rada.gov.ua
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Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності на засіданні 21 лютого розглянув проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення законодавства в сфері здійснення лобіювання» №10373, поданий Кабінетом Міністрів та визначений як євроінтеграційний пріоритетний.

Законопроектом врегульовується питання встановлення адміністративної відповідальності за здійснення лобіювання без реєстрації та за порушення законодавства в сфері лобіювання.

Проектом Закону запропоновано доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення (КпАП) новими нормами, якими встановлено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу:

  • за здійснення лобіювання без реєстрації в Реєстрі прозорості в розмірі від 50 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (що дорівнює 850-1700 грн);
  • за порушення законодавства в сфері лобіювання суб’єктом лобіювання в розмірі від 50 до 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (що дорівнює 850-34 000 грн) із забороною здійснення лобіювання строком на один рік залежно від виду порушення;
  • за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів під час лобіювання в розмірі від 300 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із забороною здійснення лобіювання строком на один рік (що дорівнює 5 100-17 000 грн).

Крім того, у законопроекті статтю 24 КпАП доповнено новим видом адміністративного стягнення у вигляді заборони здійснення лобіювання.

Також положеннями законопроекту запропоновано розширити повноваження працівників Національного агентства з питань запобігання корупції шляхом надання їм повноважень щодо складання протоколів за зазначеними статтями.

Члени Комітету підтримали доцільність на законодавчому рівні встановлення адміністративної відповідальності за порушення законодавства в сфері лобіювання та прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді проект №10373 за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що Комітет з питань правової політики розглянув пропозиції і поправки, що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту про доброчесне лобіювання №10337. Його планують прийняти в цілому як закон.

Автор: Наталя Мамченко 

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