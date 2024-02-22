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  1. В Украине

Избран глава Голосеевского райсуда Киева

13:20, 22 февраля 2024
Председателем Голосеевского районного суда города Киева избрана судья Виктория Хоменко.
Избран глава Голосеевского райсуда Киева
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 В четверг, 22 февраля, состоялось собрание судей Голосеевского районного суда города Киева, на котором избраны председатель суда и заместитель председателя суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

По результатам собрания суда председателем Голосеевского районного суда города Киева избрана судья Хоменко Виктория Сергеевна, а заместителем председателя Голосеевского районного суда города Киева - судья Дмитрук Наталья Юрьевна.

«Коллектив суда искренне приветствует новоизбранных председателя и заместителя председателя суда с этим важным событием и желает новых свершений, высоких достижений в профессиональной деятельности», - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Кроме того, избран председатель Ивановского районного суда Одесской области.

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