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  1. В Україні

Обрано голову Голосіївського райсуду Києва

13:20, 22 лютого 2024
Головою Голосіївського районного суду міста Києва обрано суддю Вікторію Хоменко.
Обрано голову Голосіївського райсуду Києва
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У четвер, 22 лютого, відбулися збори суддів Голосіївського районного суду міста Києва, на яких обрано голову суду та заступника голови суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

За результатами зборів суду головою Голосіївського районного суду міста Києва обрано суддю Хоменко Вікторію Сергіївну, а заступником голови Голосіївського районного суду міста Києва - суддю Дмитрук Наталію Юріївну.

«Колектив суду щиро вітає новообраних голову та заступника голови суду з цією важливою подією та бажає нових звершень, високих досягнень у професійній діяльності», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Крім того, обрано голову Іванівського районного суду Одеської області.

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