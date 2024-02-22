БЕБ знайшло у Чернівецькій області на території автобази причеп з тютюном

У причепі виявили коробки, поповненні тютюном, на суму 6,7 млн грн.

Джерело фото: БЕБ

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Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області виявило на території місцевої автобази причеп, заповнений коробками з тютюном.

Як повідомили у пресслужбі БЕБ, детективи провели обшуки та вилучили 11 тонн тютюну на суму 6,7 млн грн. Причіп з вантажем опломбували, на майно накладено арешт.

Наразі слідчі дії тривають, встановлюється повне коло причетних до незаконної діяльності осіб та походження контрафактного товару.

Досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області, оперативний супровід – співробітники Управління СБУ в Чернівецькій області, процесуальне керівництво – Чернівецька обласна прокуратура.

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