БЭБ нашло в Черновицкой области на территории автобазы прицеп с табаком

В прицепе обнаружили коробки, пополненные табаком, на сумму 6,7 млн грн.

Источник фото: БЭБ

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Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Черновицкой области обнаружило на территории местной автобазы прицеп, заполненный коробками с табаком.

Как сообщили в пресс-службе БЭБ, детективы провели обыски и изъяли 11 тонн табака на сумму 6,7 млн грн. Прицеп с грузом опломбирован, на имущество наложен арест.

В настоящее время следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг причастных к незаконной деятельности лиц и происхождение контрафактного товара.

Досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 УК Украины осуществляют детективы Территориального управления БЭБ в Черновицкой области, оперативное сопровождение – сотрудники Управления СБУ в Черновицкой области, процессуальное руководство – Черновицкая областная прокуратура.

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