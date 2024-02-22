В ходе обысков у экс-председателя Черниговской областной ВЛК обнаружили почти $1 млн — СМИ

Наличные в размере почти 1 миллион долларов находились в разных коробках.

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В Киеве правоохранители провели обыски в квартире бывшего главы Черниговской областной военно-врачебной комиссии (ВВК). В ней было обнаружено почти один миллион долларов. Об этом проинформировало «Суспільне» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Деснянский районный суд Чернигова отправил подозреваемого под стражу без возможности внесения залога. Обыски проводились 21 февраля в рамках расследования одного из уголовных производств», - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный работал главой областной ВВК до лета 2021 года.

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