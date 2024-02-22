Під час обшуків у ексголови Чернігівської обласної ВЛК виявили майже $1 млн — ЗМІ

Готівка у розмірі майже 1 мільйон доларів знаходилась у різних коробках.

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У Києві правоохоронці провели обшуки у квартирі колишнього голови Чернігівської обласної військово-лікарської комісії (ВЛК). У ній було виявлено майже один мільйон доларів. Про це поінформувало «Суспільне» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

«Деснянський районний суд Чернігова відправив підозрюваного під варту без можливості внесення застави. Обшуки проводились 21 лютого в рамках розслідування одного з кримінальних проваджень», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що затриманий працював головою обласної ВЛК до літа 2021 року.

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