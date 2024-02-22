В Україні оновлять права та функції місцевих державних адміністрацій

Раді рекомендують прийняти законопроект щодо реформування територіальної організації виконавчої влади.

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Парламенту ухвалити в другому читанні проект Закону №4298 про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні. Про це повідомила голова Комітету, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

За її словами, законопроект тільки посилить децентралізаційні процеси, в той же час він має забезпечити баланс державного управління, одночасно не посягаючи на права місцевого самоврядування.

«Реформа децентралізації передала ресурси та повноваження на місцевий рівень. Проте, питання відповідальності за ухвалені рішення залишається відкритим. Законопроєкт №4298 спрямований на вирішення цієї проблеми, зміцнюючи нагляд за законністю рішень. По суті, зараз ми ще досі маємо як інструмент державного управління застарілі за своїм функціоналом та малоефективні в умовах військової агресії РДА та ОДА, місце яких в системі держуправління передбачалося замінити на систему префектів. Але такі дії потребують змін до Конституції щодо зміни статусу держадміністрацій, а це, як відомо, зараз неможливо», - наголосила Олена Шуляк.

За її словами, законопроєктом №4298 передбачається врегулювати права та функції МДА. Зокрема у редакції до другого читання передбачені:

- надання головам МДА та їх заступникам статусу державних службовців;

- створення кадрового резерву;

- координація МДА діяльності територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади;

- забезпечення нагляду за законністю дій ОМС;

- збалансована систему призначення за звільнення голів МДА;

- чіткий розподіл повноважень ОДА та РДА.

«Ми проводили низку зустрічей з стейкхолдерами, з асоціаціями місцевого самоврядування при модеруванні наших міжнародних партнерів при допомозі Ради Європи. І нинішній варіант напрацьованого з їх участю законопроєкту максимально готовий до винесення у сесійну залу. Нам потрібно, щоб були механізми нагляду за законністю рішень, які приймаються на рівні місцевого самоврядування. Цей законопроєкт, який, до речі, вписаний в один з пунктів плану Ukraine Facility, запровадить їх», - зазначила О.Шуляк.

Вона нагадала - реформа децентралізації дала на місця ресурси і повноваження, але питання відповідальності за них доки було не вирішене. Тож саме законопроект №4298 - якраз про відповідальність через нагляд за законністю ухвалених рішень.

Раніше ми писали, що в КАСУ з'явиться порядок оскарження актів місцевого самоврядування та колізія, яка цьому заважає.

Також повідомлялося, що до закону про місцеві державні адміністрації з префектурними функціями може бути застосована спецпроцедура.

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