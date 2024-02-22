Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комісію з ринків капіталу та організованих товарних ринків наділять повноваженнями правоохоронного органу – Рада прийняла закон

За новим законом за письмовим погодженням з Головою Комісії можна буде звертатися до адміністративного суду із заявою про накладення арешту на майно, зокрема, фінансові інструменти та кошти.

Верховна Рада схвалила законопроект про обмеження для військовослужбовців на поширення певної інформації у соцмережах

Він передбачає, що військовослужбовці не мають права поширювати в медіа і соцмережах інформацію, яка дозволяє визначити геопросторові дані про військові об’єкти, військові частини та військовослужбовців.

За здійснення лобіювання без реєстрації в Реєстрі прозорості штрафуватимуть до 1700 грн

Протоколи за порушення правил лобіювання складатиме НАЗК.

Володимир Зеленський окремим Указом визначатиме строки демобілізації строковиків

Законопроект, який вніс Президент Зеленський до Ради, передбачає, що строковиків демобілізують у строки, що будуть визначені окремим Указом.

В НАБУ проведуть три конкурси на 300 посад детективів та державних службовців: що відомо

Проблемою для проведення конкурсів може стати відсутність необхідної кількості кандидатів з належним рівнем кваліфікації.

  1. Законодавство

В Україні оновлять права та функції місцевих державних адміністрацій

13:38, 22 лютого 2024
Раді рекомендують прийняти законопроект щодо реформування територіальної організації виконавчої влади.
В Україні оновлять права та функції місцевих державних адміністрацій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Парламенту ухвалити в другому читанні проект Закону №4298 про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні. Про це повідомила голова Комітету, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

За її словами, законопроект тільки посилить децентралізаційні процеси, в той же час він має забезпечити баланс державного управління, одночасно не посягаючи на права місцевого самоврядування.

«Реформа децентралізації передала ресурси та повноваження на місцевий рівень. Проте, питання відповідальності за ухвалені рішення залишається відкритим. Законопроєкт №4298 спрямований на вирішення цієї проблеми, зміцнюючи нагляд за законністю рішень. По суті, зараз ми ще досі маємо як інструмент державного управління застарілі за своїм функціоналом та малоефективні в умовах військової агресії РДА та ОДА, місце яких в системі держуправління передбачалося замінити на систему префектів. Але такі дії потребують змін до Конституції щодо зміни статусу держадміністрацій, а це, як відомо, зараз неможливо», - наголосила Олена Шуляк.

За її словами, законопроєктом №4298 передбачається врегулювати права та функції МДА. Зокрема у редакції до другого читання передбачені:

- надання головам МДА та їх заступникам статусу державних службовців;

- створення кадрового резерву;

- координація МДА діяльності територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади;

- забезпечення нагляду за законністю дій ОМС;

- збалансована систему призначення за звільнення голів МДА;

- чіткий розподіл повноважень ОДА та РДА.

«Ми проводили низку зустрічей з стейкхолдерами, з асоціаціями місцевого самоврядування при модеруванні наших міжнародних партнерів при допомозі Ради Європи. І нинішній варіант напрацьованого з їх участю законопроєкту максимально готовий до винесення у сесійну залу. Нам потрібно, щоб були механізми нагляду за законністю рішень, які приймаються на рівні місцевого самоврядування. Цей законопроєкт, який, до речі, вписаний в один з пунктів плану Ukraine Facility, запровадить їх», - зазначила О.Шуляк.

Вона нагадала - реформа децентралізації дала на місця ресурси і повноваження, але питання відповідальності за них доки було не вирішене. Тож саме законопроект №4298 - якраз про відповідальність через нагляд за законністю ухвалених рішень.

Раніше ми писали, що в КАСУ з'явиться порядок оскарження актів місцевого самоврядування та колізія, яка цьому заважає.

Також повідомлялося, що до закону про місцеві державні адміністрації з префектурними функціями може бути застосована спецпроцедура.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Городовенко
    Віктор Городовенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Валерій Сагайдак
    Валерій Сагайдак
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Андрій Кирилюк
    Андрій Кирилюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова