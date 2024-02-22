Швеция принимает «Евровидение-2024»: какие мероприятия проведут в городе Мальме к песенному конкурсу

Кроме самого конкурса, будет параллельно проходить целый ряд мероприятий во всем городе.

Шведский город Мальме, который в этом году будет принимать песенный конкурс «Евровидение», обнародовал детали о Eurovision Village, фан-зоне и других культурных мероприятиях, связанных с конкурсом. Об этом говорится на официальном сайте Евровидения.

Мероприятия продлятся с 4 по 11 мая.

Полуфиналы и гранд-финал будут проходить в Malmö Arena, расположенной рядом с железнодорожной станцией Hyllie. Но кроме самого конкурса, будет параллельно проходить целый ряд мероприятий во всем городе.

Официальная фан-зона Eurovision Village будет расположена в Folkets Park (Народном парке), EuroClub пройдет в Malmö Live Congress, а вечеринка Grand Final Party в Concert Hall, которая будет сопровождаться оживленной программой на Улице Евровидения. Все локации будут расположены таким образом, что до них легко добраться общественным транспортом, велосипедом или пешком.

«Мы в Мальме надеемся принять сотни тысяч гостей в нашем городе, и мы вместе организовываем этот коллективный праздник. Теперь пора показать наш креативный и смелый город», — поделилась управляющая директор City Host Event Карин Карлссон.

Музыкальный лайнап будет разнообразен: как мейнстримные, так и нишевые жанры, представляющие как Мальме, так и Швецию. Будут стационарные сцены, передвижные площадки, планируется сотрудничество с местными организациями и организаторами с привлечением как городских учреждений культуры, так и независимых культурных сцен.

«Мы очень ждем недели Евровидения в Мальме. Все события в городе идеально дополняют событие на Malmö Arena», — отметила исполнительная продюсер Евровидения-2024 на SVT Эбба Адиэльссон.

В Eurovision Village в Folkets Park будут выступать как известные «имена Евровидения», так и другие исполнители. Будет несколько зон для активного отдыха и общения. Независимые культурные заведения и заведения питания парка будут иметь собственные программы и будут способствовать яркому общему опыту.

Популярная в Мальме пешеходная улица Фриисгатан станет Улицей Евровидения – оживленным участком между станцией Триангельн и Eurovision Village. Здесь, по словам организаторов, разместят «музыкальные сюрпризы» и еду со всего города и мира.

В Malmö Live Congress и Concert Hall будут проходить вечеринки во время конкурса. Здесь пройдет церемония открытия и завершающая финальная вечеринка с веселой программой между ними.

В Malmö Live также будет бирюзовый тротуар звезд и Евроклуб.

Напомним, что Alyona Alyona & Jerry Heil представят Украину на Евровидении-2024.

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