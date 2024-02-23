ФОПа І або ІІ групи мобілізували: чи потрібно сплачувати єдиний податок

Фізособи-«єдинники» І та ІІ груп на весь період їх військової служби звільняються, зокрема, від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку.

У Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області роз’яснили, чи потрібно фізособі-«єдиннику» І або ІІ групи сплачувати єдиний податок, якщо її мобілізували.

Фізична особа – підприємець – платник єдиного податку першої та другої групи, яку було мобілізовано, протягом дії воєнного стану в Україні має право не сплачувати єдиний податок:

за період з 01.04.2022 по 01.08.2023;

починаючи з 01.08.2023 – податкова адреса якої знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих територіях України, станом на дату початку бойових дій, або тимчасової окупації за період з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії на відповідній території, виникла можливість бойових дій або почалася тимчасова окупація такої території, до останнього числа місяця, в якому було завершено такі активні бойові дії, припинено можливість бойових дій або завершено тимчасову окупацію.

При цьому фізична особа – підприємець – платник єдиного податку першої та другої групи, яку було мобілізовано та у якої відсутня можливість своєчасно виконати свій податковий обов’язок щодо нарахування, сплати та подання податкової декларації платника єдиного податку, зобов’язана виконати такий податковий обов’язок протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні, а у разі недотримання такого терміну у зв’язку з наслідками їх безпосередньої участі у воєнних діях – протягом одного місяця з дня закінчення дії наслідків, які унеможливили виконання таких обов’язків.

Водночас відповідно до п. 25 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку, які мали або не мали найманих працівників, призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час особливого періоду, визначеного Законом України від 21 жовтня 1993 року № 3543-ХІІ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», на весь період їх військової служби звільняються, зокрема, від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку відповідно до глави 1 розд. XIV «Спеціальні податкові режими» ПКУ.

Підставою для такого звільнення є заява самозайнятої особи та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які подаються до контролюючого органу за місцем податкової реєстрації самозайнятої особи протягом 10 днів після її демобілізації. Якщо демобілізована самозайнята особа перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв’язку з виконанням обов’язків під час мобілізації, на особливий період, заяву і копію військового квитка або копію іншого документа, виданого відповідним державним органом, подають протягом 10 днів після закінчення її лікування (реабілітації).

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