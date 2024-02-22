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Парламент принял закон о реформе корпоративного управления юридических лиц, акционером которых является государство

15:10, 22 февраля 2024
Законопроект 5593-д о реформе корпоративного управления был в «Плане реформ от Белого дома».
Парламент принял закон о реформе корпоративного управления юридических лиц, акционером которых является государство
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На заседании 22 февраля Верховная Рада приняла в целом в качестве закона законопроект о реформе корпоративного управления. Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство» 5593-д.

Его принятие является одним из ключевых условий для продолжения получения финансовой поддержки от наших международных партнеров, Европейского союза и МВФ. Проект был подготовлен в координации с международными инвесторами.

По словам депутатов, «законопроект №5593-д поможет решить проблему, когда государство является неэффективным собственником государственных предприятий. Ведь существующее сегодня сочетание в одном лице функций собственника, управленца и контролера неэффективно и содержит много коррупционных рисков. Этот законопроект и предлагаемые им изменения увеличат инвестиционную привлекательность предприятий государственного сектора».

Примечательно, что данный проект находится в «Плане реформ от Белого дома».

Напомним, в сентябре 2023 года стало известно, что Координационная платформа доноров получила письмо от заместителя советника Белого дома по нацбезопасности по международной экономике Майка Пайла с перечнем реформ, которые должна сделать Украина для продолжения оказания ей военной помощи. Среди реформ, от которых зависит дальнейшее оказание помощи, указано: «Принять закон о корпоративном управлении государственными предприятиями (законопроект 5593-д) в соответствии с рекомендациями ОЭСР до осени 2023 года, чтобы обеспечить прозрачное и основанное на заслугах выдвижения, отбора и переназначения высококвалифицированных независимых профессионалов на должности членов наблюдательных советов ГП и ввести процедуру ежегодного оценивания наблюдательных советов (предотвращение устранения членов наблюдательных советов в произвольном порядке)».

Этот законопроект вместе с его номером напрямую указан в разделе «Реформы, связанные с условиями помощи США».

Что предлагается законом

Проект №5593-д был зарегистрирован еще в июле 2021 года.

При этом сначала он был зарегистрирован в другой редакции №5593 по инициативе народных депутатов Украины Давида Арахамии, Роксоланы Пидласы, Александра Корниенко и других. Однако впоследствии глава Комитета Дмитрий Наталуха с коллегами зарегистрировали доработанный законопроект №5593-д.

Итак, предлагается внести изменения в Хозяйственный кодекс, Гражданский кодекс Украины, а также законы Украины «Об управлении объектами государственной собственности», «Об акционерных обществах», «О Кабинете Министров Украины», «Об обеспечении масштабной экспансии экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта», «Об особенностях образования акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования» и «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и:

  • расширить полномочия наблюдательных советов по утверждению стратегических планов развития и годовых финансовых и инвестиционных планов, обеспечивать проведение ежегодных независимых аудиторских проверок финансовой отчетности;
  • оплаты труда и вознаграждения руководителям государственных предприятий;
  • назначение и освобождение от должностей руководителей хозяйственных структур;
  • предусмотреть передачу ответственности за утверждение финансовых планов наблюдательным советам для всех без исключения государственных компаний, в которых предусмотрено создание наблюдательного совета;
  • назначение и увольнение руководителя государственных компаний отнести к исключительной компетенции наблюдательного совета.
  • Предполагается, что Кабинет Министров будет согласовывать решения наблюдательного совета о назначении и освобождении от должностей руководителей государственных хозяйственных объединений, предприятий, хозяйственных обществ, функции по управлению которыми он осуществляет
  • дивиденды должны утверждаться субъектом управления на основании предложения наблюдательного совета, предоставленного на основе государственной дивидендной политики
  • определить, что вознаграждение наблюдательного совета и исполнительного органа осуществляется в соответствии с политиками о вознаграждении;
  • предоставить Кабинету Министров полномочия определять порядок оценки работы наблюдательных советов государственных компаний, а также полномочия по утверждению Политика вознаграждения руководителей государственных компаний.

Ранее подготовку данного законопроекта прокомментировала «Судебно-юридическая газета» председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач.

22 февраля Верховная Рада также приняла в целом как закон законопроект 5865 о внесении изменений в Закон «О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков» и некоторые другие законодательные акты Украины относительно регулирования и надзора на рынках капитала и организованных товарных рынках.

Кроме того, Верховная Рада приняла закон об аграрных нотах, которым внесла изменения в Гражданский кодекс, ГПК и ХПК.

Автор: Наталья Мамченко

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