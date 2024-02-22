Парламент принял закон о реформе корпоративного управления юридических лиц, акционером которых является государство

Законопроект 5593-д о реформе корпоративного управления был в «Плане реформ от Белого дома».

На заседании 22 февраля Верховная Рада приняла в целом в качестве закона законопроект о реформе корпоративного управления. Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство» 5593-д.

Его принятие является одним из ключевых условий для продолжения получения финансовой поддержки от наших международных партнеров, Европейского союза и МВФ. Проект был подготовлен в координации с международными инвесторами.

По словам депутатов, «законопроект №5593-д поможет решить проблему, когда государство является неэффективным собственником государственных предприятий. Ведь существующее сегодня сочетание в одном лице функций собственника, управленца и контролера неэффективно и содержит много коррупционных рисков. Этот законопроект и предлагаемые им изменения увеличат инвестиционную привлекательность предприятий государственного сектора».

Примечательно, что данный проект находится в «Плане реформ от Белого дома».

Напомним, в сентябре 2023 года стало известно, что Координационная платформа доноров получила письмо от заместителя советника Белого дома по нацбезопасности по международной экономике Майка Пайла с перечнем реформ, которые должна сделать Украина для продолжения оказания ей военной помощи. Среди реформ, от которых зависит дальнейшее оказание помощи, указано: «Принять закон о корпоративном управлении государственными предприятиями (законопроект 5593-д) в соответствии с рекомендациями ОЭСР до осени 2023 года, чтобы обеспечить прозрачное и основанное на заслугах выдвижения, отбора и переназначения высококвалифицированных независимых профессионалов на должности членов наблюдательных советов ГП и ввести процедуру ежегодного оценивания наблюдательных советов (предотвращение устранения членов наблюдательных советов в произвольном порядке)».

Этот законопроект вместе с его номером напрямую указан в разделе «Реформы, связанные с условиями помощи США».

Что предлагается законом

Проект №5593-д был зарегистрирован еще в июле 2021 года.

При этом сначала он был зарегистрирован в другой редакции №5593 по инициативе народных депутатов Украины Давида Арахамии, Роксоланы Пидласы, Александра Корниенко и других. Однако впоследствии глава Комитета Дмитрий Наталуха с коллегами зарегистрировали доработанный законопроект №5593-д.

Итак, предлагается внести изменения в Хозяйственный кодекс, Гражданский кодекс Украины, а также законы Украины «Об управлении объектами государственной собственности», «Об акционерных обществах», «О Кабинете Министров Украины», «Об обеспечении масштабной экспансии экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта», «Об особенностях образования акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования» и «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и:

расширить полномочия наблюдательных советов по утверждению стратегических планов развития и годовых финансовых и инвестиционных планов, обеспечивать проведение ежегодных независимых аудиторских проверок финансовой отчетности;

оплаты труда и вознаграждения руководителям государственных предприятий;

назначение и освобождение от должностей руководителей хозяйственных структур;

предусмотреть передачу ответственности за утверждение финансовых планов наблюдательным советам для всех без исключения государственных компаний, в которых предусмотрено создание наблюдательного совета;

назначение и увольнение руководителя государственных компаний отнести к исключительной компетенции наблюдательного совета.

Предполагается, что Кабинет Министров будет согласовывать решения наблюдательного совета о назначении и освобождении от должностей руководителей государственных хозяйственных объединений, предприятий, хозяйственных обществ, функции по управлению которыми он осуществляет

дивиденды должны утверждаться субъектом управления на основании предложения наблюдательного совета, предоставленного на основе государственной дивидендной политики

определить, что вознаграждение наблюдательного совета и исполнительного органа осуществляется в соответствии с политиками о вознаграждении;

предоставить Кабинету Министров полномочия определять порядок оценки работы наблюдательных советов государственных компаний, а также полномочия по утверждению Политика вознаграждения руководителей государственных компаний.

Ранее подготовку данного законопроекта прокомментировала «Судебно-юридическая газета» председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач.

22 февраля Верховная Рада также приняла в целом как закон законопроект 5865 о внесении изменений в Закон «О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков» и некоторые другие законодательные акты Украины относительно регулирования и надзора на рынках капитала и организованных товарных рынках.

Кроме того, Верховная Рада приняла закон об аграрных нотах, которым внесла изменения в Гражданский кодекс, ГПК и ХПК.

Автор: Наталья Мамченко

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