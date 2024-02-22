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Верховная Рада приняла закон об аграрных нотах, которым внесла изменения в Гражданский кодекс, ГПК и ХПК

14:52, 22 февраля 2024
Новый закон излагает в новой редакции норму Гражданского кодекса о ценных бумагах как объектах гражданских прав.
Верховная Рада приняла закон об аграрных нотах, которым внесла изменения в Гражданский кодекс, ГПК и ХПК
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22 февраля Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 9266 об электронных аграрных расписках. Ко второму чтению его название изменилось на Закон «Об аграрных нотах».

Законопроект предусматривает путем принятия специального закона ввести в обращение «аграрные ноты», которые будут иметь статус ценных бумаг и будут выдаваться в электронной форме под контролем Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, одновременно с существующими аграрными расписками, которые являются товарораспорядительными документами. При этом определяющие признаки отношений между должником и кредитором, обязанности сторон, требования к лицу, имеющему право выдавать документ, предмет залога, весь понятийный аппарат одинаковы как для аграрных расписок так и для «аграрных нот».

Среди прочего законом предлагается изложить часть первую статьи 194 Гражданского кодекса в следующей редакции:

«Ценная бумага как объект гражданских прав, форма существования которого устанавливается законом, удостоверяет денежное или иное имущественное право, определяет взаимоотношения эмитента ценной бумаги (лица, выдавшего ценную бумагу) и лица, имеющего права на ценную бумагу, предусматривает исполнение обязательств. за такой ценной бумагой, а также возможность передачи другим лицам прав на ценную бумагу и прав по ценной бумаге или ограничение такой возможности в случаях и порядке, предусмотренных законом».

Как отметило ГЮУ ВР, указанная редакция не является четкой и однозначной, поскольку не раскрывает комплексно сущность ценной бумаги как отдельного объекта гражданских прав. Так, на сегодняшний день, ценной бумагой является именно документ установленной формы с соответствующими реквизитами, позволяющий объективно понимать, чем является ценная бумага. Однако новая формулировка не позволяет однозначно установить, чем именно ценная бумага, а de facto допускает распространение такого режима, на что-либо такое, форма существования которого будет установлена законом.

Кроме того, законом предусмотрено исключение части второй статьи 196 ГК. По мнению ГЮУ ВР, это позволит признавать что-либо минимально похожее на ценную бумагу ценной бумагой.

«Поэтому, по нашему мнению, предложенный способ законодательного регулирования устранит юридическую определенность нормы права и нивелирует элемент индивидуализации объекта гражданских прав, позволяющий разграничить ценные бумаги с другими объектами гражданских прав. Как следствие, это позволит множественность толкования соответствующих норм права (в случае принятия законопроекта и вступления в силу как закона), а следовательно, и правоприменения», отметили в Главном юридическом управлении.

Также напомнили, что изменения в Гражданский кодекс Украины могут вноситься исключительно законами о внесении изменений в ГК (ч. 2 статьи 4 ГК).

Кроме того, новый закон ч. 2 статьи 81 Гражданского процессуального кодекса дополняет абз. 3 такого содержания: «По делам о невыполнении должником условий договора аренды, субаренды, эмфитевзиса, суперфицию, если такое нарушение может повлечь прекращение права пользования земельным участком, указанным в аграрной ноте как место выращивания, сбора, производства переработки, хранения и/или удержания будущей сельскохозяйственной продукции, лицо, передавшее в пользование должника за аграрной нотой такое земельный участок должен предоставить суду доказательства осуществления им мер досудебного урегулирования спора, предусмотренных Законом «Об аграрных нотах».

Аналогичные изменения внесены в ч. 2 ст. 74 Хозяйственного процессуального кодекса.

Автор: Наталья Мамченко

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