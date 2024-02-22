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  1. В мире

Apple призвала пользователей не сушить мокрые iPhone в рисе

14:51, 22 февраля 2024
В Apple также советуют не сушить мокрый телефон с помощью «внешнего источника тепла или сжатого воздуха».
Apple призвала пользователей не сушить мокрые iPhone в рисе
Фото: bbc.co.uk
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В компании Apple призвали пользователей не использовать рис для сушки мокрых iPhone, а также дали несколько советов, как избавиться от влаги в случае ее попадания в устройство, передает BBC.

Компания опубликовала инструкцию, в которой сказано, что сушка гаджетов в рисе может привести к тому, что мелкие частицы зерен риса повредят телефоны.

Apple отметила, что вместо этого следует осторожно вылить жидкость из-за разъема телефона, наклонив его вниз, а затем оставить сохнуть.

Кроме того, в компании советуют не сушить мокрый телефон с помощью «наружного источника тепла или сжатого воздуха», то есть радиаторов и фенов. Также не следует пытаться вставлять в телефон «сторонние предметы, такие как ватные палочки или бумажное полотенце».

Телефон следует оставить в «сухом месте с доступом воздуха» и не заряжать его, пока он полностью не высохнет.

Также Apple дала несколько рекомендаций для пользователей, получающих предупреждение об обнаружении жидкости при попытке зарядить свои телефоны:

- сначала отсоедините зарядный кабель с обоих концов;

- затем немного постучите телефоном по руке разъемом вниз, чтобы удалить лишнюю жидкость;

- дайте ему высохнуть не менее получаса;

- если телефон и кабель полностью высохли, попробуйте зарядить устройство снова;

- если это не удалось, повторите попытку через день.

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