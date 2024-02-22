В Хмельницкой области полицейский за взятку обещал «замять» дело: он выплатит более 40 тысяч штрафа

Прокурор и обвиняемый заключили соглашение о признании виновности.

Полонский районный суд Хмельницкой области утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и бывшим правоохранителем, обвиняемым в злоупотреблении влиянием. Признал его виновным в инкриминируемом правонарушении и назначил согласованное сторонами наказание – 42 500 гривен штрафа. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Согласно приговору в ночь на 5 января 2022 года в г. Полонное начальник отдела патрульной полиции Шепетовского РУП во время телефонного разговора принял от собеседника предложение неправомерной выгоды за влияние на инспектора патрульной полиции.

Утром на карточку жены должностного лица поступило 8000 гривен. За эту сумму он должен повлиять на патрульного, чтобы тот не составлял административные материалы в отношении отправителя неправомерной выгоды о совершении им правонарушения, предусмотренного ст. 130 КУоАП.

В ходе досудебного следствия прокурор и обвиняемый заключили соглашение о признании виновности. Последний признал свою вину в принятии предложения, обещания неправомерной выгоды для третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства и в обещании оказать влияние на предоставление такой выгоды, а также в получении неправомерной выгоды для третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины), искренне раскаялся и согласился на наказание в виде 42 500 гривен штрафа.

Суд установил, что соглашение соответствует требованиям закона и утвердил его.

Приговор вступил в законную силу.

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