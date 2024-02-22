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На Хмельниччині поліцейський за хабар обіцяв «зам’яти» справу: він виплатить більше 40 тисяч штрафу

19:35, 22 лютого 2024
Прокурор та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості.
На Хмельниччині поліцейський за хабар обіцяв «зам’яти» справу: він виплатить більше 40 тисяч штрафу
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Полонський районний суд Хмельницької області затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та колишнім правоохоронцем, обвинуваченим у зловживанні впливом. Визнав його винним в інкримінованому правопорушенні та призначив узгоджене сторонами покарання – 42500 гривень штрафу. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд. 

За вироком у ніч на 5 січня 2022 року у м. Полонне на той час начальник відділу патрульної поліції Шепетівського РУП під час телефонної розмови прийняв від співрозмовника пропозицію неправомірної вигоди за вплив на інспектора патрульної поліції.

Зранку на картку дружини посадовця надійшло 8000 гривень. За цю суму він мав вплинути на патрульного, аби той не складав адміністративні матеріали щодо відправника неправомірної вигоди про вчинення ним правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП.

Під час досудового слідства прокурор та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості. Останній визнав свою вину у прийнятті пропозиції, обіцянки неправомірної вигоди для третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави та в обіцянці здійснити вплив за надання такої вигоди, а також в одержанні неправомірної вигоди для третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України), щиро розкаявся та погодився на покарання у виді 42500 гривень штрафу.

Суд встановив, що угода відповідає вимогам закону, та затвердив її.

Вирок набрав законної сили.

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