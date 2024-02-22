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  1. У світі

Apple закликала користувачів не сушити мокрі iPhone у рисі

14:51, 22 лютого 2024
У компанії Apple також радять не сушити мокрий телефон за допомогою «зовнішнього джерела тепла або стисненого повітря».
Apple закликала користувачів не сушити мокрі iPhone у рисі
Фото: bbc.co.uk
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У компанії Apple закликали користувачів не використовувати рис для сушіння мокрих iPhone, а також дали кілька порад, як позбавитися від вологи у разі її потрапляння у пристрій, передає ВВС.

Компанія опублікувала інструкція, в якій сказано, що сушіння гаджетів у рисі може призвести до того, що дрібні частинки зернят рису пошкодять телефони.

Apple зазначила, що замість цього слід обережно вилити рідину через роз’єм телефону, нахиливши його вниз, а потім залишити сохнути.

Крім того, у компанії радять не сушити мокрий телефон за допомогою «зовнішнього джерела тепла або стисненого повітря», тобто радіаторів та фенів. Також не слід намагатися вставляти в телефон «сторонні предмети, такі як ватні палички або паперовий рушник».

Натомість телефон варто залишити у «сухому місці з доступом повітря» і не заряджати його, доки він повністю не висохне.

Також Apple дала кілька рекомендацій для користувачів, які отримують попередження про виявлення рідини під час спроби зарядити свої телефони:

- спочатку від'єднайте зарядний кабель з обох кінців;

- потім трохи постукайте телефоном по руці роз'ємом вниз, щоб видалити зайву рідину;

- дайте йому висохнути не менше півгодини;

- якщо телефон і кабель повністю висохли, спробуйте зарядити пристрій ще раз;

- якщо це не вдалося, повторіть спробу через день.

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