Apple закликала користувачів не сушити мокрі iPhone у рисі

У компанії Apple також радять не сушити мокрий телефон за допомогою «зовнішнього джерела тепла або стисненого повітря».

Фото: bbc.co.uk

У компанії Apple закликали користувачів не використовувати рис для сушіння мокрих iPhone, а також дали кілька порад, як позбавитися від вологи у разі її потрапляння у пристрій, передає ВВС.

Компанія опублікувала інструкція, в якій сказано, що сушіння гаджетів у рисі може призвести до того, що дрібні частинки зернят рису пошкодять телефони.

Apple зазначила, що замість цього слід обережно вилити рідину через роз’єм телефону, нахиливши його вниз, а потім залишити сохнути.

Крім того, у компанії радять не сушити мокрий телефон за допомогою «зовнішнього джерела тепла або стисненого повітря», тобто радіаторів та фенів. Також не слід намагатися вставляти в телефон «сторонні предмети, такі як ватні палички або паперовий рушник».

Натомість телефон варто залишити у «сухому місці з доступом повітря» і не заряджати його, доки він повністю не висохне.

Також Apple дала кілька рекомендацій для користувачів, які отримують попередження про виявлення рідини під час спроби зарядити свої телефони:

- спочатку від'єднайте зарядний кабель з обох кінців;

- потім трохи постукайте телефоном по руці роз'ємом вниз, щоб видалити зайву рідину;

- дайте йому висохнути не менше півгодини;

- якщо телефон і кабель повністю висохли, спробуйте зарядити пристрій ще раз;

- якщо це не вдалося, повторіть спробу через день.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.