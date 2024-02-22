Верховна Рада прийняла закон про аграрні ноти, яким внесла зміни до Цивільного кодексу, ЦПК та ГПК

Новий закон викладає у новій редакції норму Цивільного кодексу щодо цінних паперів як об'єктів цивільних прав.

22 лютого Верховна Рада ухвалила в цілому як закон законопроект 9266 про електронні аграрні розписки. До другого читання його назва змінилася на Закон «Про аграрні ноти».

Законопроект передбачає шляхом прийняття спеціального закону ввести в обіг «аграрні ноти», які матимуть статус цінних паперів та видаватимуться в електронній формі під контролем Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, одночасно з існуючими наразі аграрними розписками, які є товаророзпорядчими документами. При цьому визначальні ознаки відносин між боржником та кредитором, обов’язки сторін, вимоги до особи, яка має право видавати документ, предмет застави, весь понятійний апарат є однаковими як для аграрних розписок так і для «аграрних нот».

Серед іншого, законом пропонується викласти частину першу статті 194 Цивільного кодексу у такій редакції:

«Цінний папір як об'єкт цивільних прав, форма існування якого встановлюється законом, посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) та особи, яка має права на цінний папір, передбачає виконання зобов'язань за таким цінним папером, а також можливість передачі іншим особам прав на цінний папір та прав за цінним папером або обмеження такої можливості у випадках та порядку, передбачених законом».

Як зазначило ГЮУ ВР, зазначена редакція не є чіткою та однозначною, оскільки не розкриває комплексно сутність цінного паперу як окремого об'єкта цивільних прав. Так, на сьогодні, цінним папером є саме документ установленої форми з відповідними реквізитами, що дозволяє об'єктивно розуміти чим є цінний папір. Проте нове формулювання не дозволяє однозначно встановити, чим саме є цінний папір, а de facto допускає поширення такого режиму, на будь-що таке, форма існування якого буде встановлена законом.

Крім того, законом передбачено виключення частини другої статті 196 ЦК. На думку ГЮУ ВР, це дозволить визнавати будь-що мінімально схоже на цінний папір цінним папером.

«Тож, на нашу думку, запропонований спосіб законодавчого регулювання усуне юридичну визначеність норми права та нівелює елемент індивідуалізації об'єкта цивільних прав, який дозволяв розмежувати цінні папери з іншими об'єктами цивільних прав. Як наслідок, це уможливить множинність тлумачення відповідних норм права (у разі прийняття законопроекту та набрання ним чинності як законом), а отже, і правозастосування», зауважили в Головному юридичному управлінні.

Також там нагадали, що зміни до Цивільного кодексу України можуть вноситися виключно законами про внесення змін до ЦК (ч. 2 статті 4 ЦК).

Крім того, новий закон ч. 2 статті 81 Цивільного процесуального кодексу доповнює абз. 3 такого змісту: «У справах про невиконання боржником умов договору оренди, суборенди, емфітевзису, суперфіцію, якщо таке порушення може мати наслідком припинення права користування земельною ділянкою, що зазначена в аграрній ноті як місце вирощування, збирання, виробництва переробки, зберігання та/або утримання майбутньої сільськогосподарської продукції, особа, яка передала в користування боржника за аграрною нотою таку земельну ділянку, повинна надати суду докази здійснення нею заходів досудового врегулювання спору, передбачених Законом «Про аграрні ноти».

Аналогічні зміни внесені до ч. 2 ст. 74 Господарського процесуального кодексу.

Автор: Наталя Мамченко

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