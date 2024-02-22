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Верховная Рада приняла законопроект о правовом регулировании ценообразования в оборонных закупках

15:14, 22 февраля 2024
Парламент принял во втором чтении и в целом законопроект по усовершенствованию правового регулирования ценообразования в оборонных закупках во время действия военного положения.
Верховная Рада приняла законопроект о правовом регулировании ценообразования в оборонных закупках
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В четверг, 22 февраля, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №10454 об усовершенствовании правового регулирования ценообразования в оборонных закупках во время действия военного положения.

За проголосовало 259 народных избранников.

Целью законопроекта, по определению субъектов права законодательной инициативы, является устранение несоответствий между нормами права, регулирующими вопросы уровня прибыли в составе стоимости (цены) товаров, работ и услуг оборонного назначения при осуществлении оборонных закупок по неконкурентной процедуре и/или без применения определенных законодательством видов (процедур) закупок во время действия правового режима военного положения, а также для ретроспективного урегулирования негативных последствий неодинаковой правоприменительной практики и ложного толкования положений пункта 5 части первой статьи 19 Закона Украины «Об оборонных закупках», пункта 49 Порядка планирования, формирования, особенностей размещения, корректировки оборонных закупок, осуществления контроля и отчетности об их выполнении, а также обнародования информации об оборонных закупках, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 3 марта 2021 года №363 «Вопросы оборонных закупок» и подпункта 1) пункта 1 постановления Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы оплаты товаров, работ, услуг для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны в условиях военного положения» от 20 марта 2022 года №335.

Для реализации указанных положений законопроект предлагает:

а) дополнить статью 30 Закона Украины «Об оборонных закупках» частью шестой, которая нормирует уровень прибыли при приобретении товаров, работ и услуг оборонного назначения, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны во время действия правового военного режима состояния, осуществляемого по неконкурентной 2 процедуре закупок или без проведения видов (процедур) закупок, определенных законодательством;

б) в Заключительных положениях к законопроекту указать следующее:

«Этот Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования и действует в отношении всех государственных контрактов (договоров) по оборонным закупкам, которые заключены по неконкурентной процедуре закупок или без проведения видов (процедур) закупок, определенных законодательством, и/или выполнялись (выполняются ) во время действия правового режима военного положения в Украине, введенного Указом Президента Украины «О введении военного положения в Украине» от 24 февраля 2022 №64/2022, утвержденным Законом Украины «Об утверждении Указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине» от 24 февраля 2022 г. №2102-IX».

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