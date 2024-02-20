ВРП відправила у відставку шістьох суддів та зупинила розгляд двох заяв про звільнення

Також ВРП звільнила одну суддю у зв’язку з поданням заяви за власним бажанням.

У вівторок, 20 лютого, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами за якими вирішила звільнити шістьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

А саме:

Романець Лоліту Анатоліївну – з посади судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

Віговського Сергія Івановича – з посади судді Сквирського районного суду Київської області;

Логвінову Ольгу Василівну – з посади судді Київського районного суду міста Полтави;

Іванову Ольгу Василівну – з посади судді Роздільнянського районного суду Одеської області;

Вівчара Георгія Ауреловича – з посади судді Новоселицького районного суду Чернівецької області;

Жуковську Людмилу Аркадіївну – з посади судді Рівненського окружного адміністративного суду.

Також ВРП звільнила Малашину Юлію Богданівну з посади судді Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області у зв’язку з поданням заяви за власним бажанням.

Крім того, ВРП вирішила зупинити розгляд двох заяв суддів про звільнення у відставку, а саме: Кіхтенка Сергія Олександровича – про звільнення з посади судді Богуславського районного суду Київської області та Масло Інни Валентинівни – про звільнення з посади судді Вищого адміністративного суду України.

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