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Працівники НАЗК та детективи НАБУ: стало відомо, хто вийшов у фінал конкурсу на голову НАЗК

Серед тих, хто увійшов до 10-ки фіналістів у конкурсі на голову НАЗК – екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський, детективи НАБУ Олександр Скомаров і Віктор Павлущик.

Рапорт працівника поліції не може слугувати однозначним доказом винуватості водія у порушенні ПДР, - Верховний Суд

Суди дослідили відеозапис з нагрудної камери патрульного поліцейського, який не містив відомостей про здійснення адміністративного правопорушення водієм.

Керівник управління НАЗК, екс-нардеп Андрій Тетерук пояснив, як купив земельні ділянки у Вишгородському районі по 76 тисяч грн у 2022 році, та чому вони не відобразилися у декларації

За словами кандидата на голову НАЗК Андрія Тетерука, ціни на землю у Хотянівці Вишгородського району значно нижчі, ніж в інших районах Київської області, а у декларації ділянки не відобразилися «через технічну проблему».

Для того, щоб «справи Майдану» ефективно розглядалися в судах, необхідні зміни до процесуального законодавства – Офіс Генпрокурора

В Офісі Генпрокурора вважають, що суди мають визначати пріоритетність у розгляді справ.

Мобілізований прокурор САП Сергій Степанян під час конкурсу на голову НАЗК зазначив, що у нього немає «машини часу», щоб пояснити доходи матері у 90-х роках

Сергій Степанян зазначив, що об’єктивно важко пояснити певні доходи від підприємництва родини, які були набуті 20-30 років тому.

  1. Суд інфо

ВРП відправила у відставку шістьох суддів та зупинила розгляд двох заяв про звільнення

17:18, 20 лютого 2024
Також ВРП звільнила одну суддю у зв’язку з поданням заяви за власним бажанням.
ВРП відправила у відставку шістьох суддів та зупинила розгляд двох заяв про звільнення
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У вівторок, 20 лютого, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами за якими вирішила звільнити шістьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

А саме:

Романець Лоліту Анатоліївну – з посади судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

Віговського Сергія Івановича – з посади судді Сквирського районного суду Київської області;

Логвінову Ольгу Василівну – з посади судді Київського районного суду міста Полтави;

Іванову Ольгу Василівну – з посади судді Роздільнянського районного суду Одеської області;

Вівчара Георгія Ауреловича – з посади судді Новоселицького районного суду Чернівецької області;

Жуковську Людмилу Аркадіївну – з посади судді Рівненського окружного адміністративного суду.

Також ВРП звільнила Малашину Юлію Богданівну з посади судді Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області у зв’язку з поданням заяви за власним бажанням.

Крім того, ВРП вирішила зупинити розгляд двох заяв суддів про звільнення у відставку, а саме: Кіхтенка Сергія Олександровича – про звільнення з посади судді Богуславського районного суду Київської області та Масло Інни Валентинівни – про звільнення з посади судді Вищого адміністративного суду України.

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