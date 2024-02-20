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Працівники НАЗК та детективи НАБУ: стало відомо, хто вийшов у фінал конкурсу на голову НАЗК

Серед тих, хто увійшов до 10-ки фіналістів у конкурсі на голову НАЗК – екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський, детективи НАБУ Олександр Скомаров і Віктор Павлущик.

Рапорт працівника поліції не може слугувати однозначним доказом винуватості водія у порушенні ПДР, - Верховний Суд

Суди дослідили відеозапис з нагрудної камери патрульного поліцейського, який не містив відомостей про здійснення адміністративного правопорушення водієм.

Керівник управління НАЗК, екс-нардеп Андрій Тетерук пояснив, як купив земельні ділянки у Вишгородському районі по 76 тисяч грн у 2022 році, та чому вони не відобразилися у декларації

За словами кандидата на голову НАЗК Андрія Тетерука, ціни на землю у Хотянівці Вишгородського району значно нижчі, ніж в інших районах Київської області, а у декларації ділянки не відобразилися «через технічну проблему».

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Мобілізований прокурор САП Сергій Степанян під час конкурсу на голову НАЗК зазначив, що у нього немає «машини часу», щоб пояснити доходи матері у 90-х роках

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  1. В Україні

Давид Арахамія спростував інформацію про те, що діти ухилянтів не зможуть вступити до ВНЗ

16:54, 20 лютого 2024
Таких планів у Верховної Ради немає, не було і не буде, - заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.
Давид Арахамія спростував інформацію про те, що діти ухилянтів не зможуть вступити до ВНЗ
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Верховна Рада не збирається обмежувати дітей у праві на освіту навіть у контексті змін до правил мобілізації. Про це очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. 

Так він відреагував на слова депутата Вадима Івченка, який висловив думку, що держава має відмовляти в послугах ухилянтам від мобілізації: "Наприклад: ти не будеш отримувати підтримку держави, твої діти не вступлять до вишу, або ти сам не вступиш до ВНЗ".

"Спростовуємо черговий фейк, який, на жаль, розлетівся у ЗМІ. Ніхто не збирається обмежувати дітей у праві на освіту. Таких планів у Верховної Ради немає, не було і не буде! Навіть у контексті змін до правил мобілізації. Чому хтось про це говорить, зрозуміти важко. Але точно не потрібно сприймати це серйозно", - написав Арахамія у Телеграм.

Нагадаємо, що голова підкомітету з питань вищої освіти комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина заявила, що жодних норм про позбавлення дітей ухилянтів права на освіту немає ні в чинному законодавстві, ні в будь-яких законопроєктах. 

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