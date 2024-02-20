Давид Арахамія спростував інформацію про те, що діти ухилянтів не зможуть вступити до ВНЗ

Таких планів у Верховної Ради немає, не було і не буде, - заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Верховна Рада не збирається обмежувати дітей у праві на освіту навіть у контексті змін до правил мобілізації. Про це очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Так він відреагував на слова депутата Вадима Івченка, який висловив думку, що держава має відмовляти в послугах ухилянтам від мобілізації: "Наприклад: ти не будеш отримувати підтримку держави, твої діти не вступлять до вишу, або ти сам не вступиш до ВНЗ".

"Спростовуємо черговий фейк, який, на жаль, розлетівся у ЗМІ. Ніхто не збирається обмежувати дітей у праві на освіту. Таких планів у Верховної Ради немає, не було і не буде! Навіть у контексті змін до правил мобілізації. Чому хтось про це говорить, зрозуміти важко. Але точно не потрібно сприймати це серйозно", - написав Арахамія у Телеграм.

Нагадаємо, що голова підкомітету з питань вищої освіти комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина заявила, що жодних норм про позбавлення дітей ухилянтів права на освіту немає ні в чинному законодавстві, ні в будь-яких законопроєктах.

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