Дітей ухилянтів можуть позбавити права вступати до вищих навчальних закладів, — член Комітету з нацбезпеки Івченко

За законопроект про посилення мобілізації планують проголосувати до другої річниці вторгнення.

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Як відомо, наразі законопроект про посилення мобілізації готують до другого читання. Наразі депутати подають правки. Як повідомив член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко, документ збираються ухвалити в цілому до другої річниці повномасштабного вторгнення. Про це він сказав в інтерв'ю "Телеграфу".

Окремо він розповів про покарання для ухилянтів, які, за його словами, розглядаються.

Івченко вважає, що покарання за ухилення від мобілізації має нагадувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, коли людина отримує покарання за порушення закону про військовий облік. Це може бути, зокрема, право дітей ухилянтів вступати до ВНЗ.

«Якщо ти не хочеш виконувати свій громадянський обов'язок, захищати Батьківщину і якщо не стоїш на військовому обліку, держава може тобі відмовляти у держпослугах. Наприклад: ти не отримуватимеш підтримку держави, твої діти не вступлять до ВНЗ, або ти сам не вступиш до ВНЗ», — розповів політик.

За його словами, наразі мобілізація не може бути добровільною, а примус — "це про норми, які мають відповідати Конституції".

Раніше ми писали, що Денис Малюська пропонує мобілізувати засуджених на рівні з іншими.

Також повідомлялося, як законопроєкт про мобілізацію вплине на вступників до вишів.

Нагадаємо, ми писали, що Верховна Рада ухвалила законопроект про посилення мобілізації в першому читанні.

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