Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Керівник управління НАЗК, екс-нардеп Андрій Тетерук пояснив, як купив земельні ділянки у Вишгородському районі по 76 тисяч грн у 2022 році, та чому вони не відобразилися у декларації

За словами кандидата на голову НАЗК Андрія Тетерука, ціни на землю у Хотянівці Вишгородського району значно нижчі, ніж в інших районах Київської області, а у декларації ділянки не відобразилися «через технічну проблему».

Для того, щоб «справи Майдану» ефективно розглядалися в судах, необхідні зміни до процесуального законодавства – Офіс Генпрокурора

В Офісі Генпрокурора вважають, що суди мають визначати пріоритетність у розгляді справ.

Мобілізований прокурор САП Сергій Степанян під час конкурсу на голову НАЗК зазначив, що у нього немає «машини часу», щоб пояснити доходи матері у 90-х роках

Сергій Степанян зазначив, що об’єктивно важко пояснити певні доходи від підприємництва родини, які були набуті 20-30 років тому.

Переатестувати СБУ, посилити САП, перевірити суддів Верховного Суду, збільшити кількість суддів ВАКС наполовину – що передбачає Матриця реформ

Серед нових рекомендацій, погоджених з донорами – проведення переатестації СБУ та посилення контролю за Службою безпеки.

Верховний Суд висловився щодо врахування строків після повідомлення про підозру у разі виділення матеріалів кримінального провадження

Сплив строків після повідомлення про підозру першій особі у разі виділення матеріалів кримінального провадження щодо інших осіб, - позиція Касаційного кримінального суду.

  1. В Україні

Дітей ухилянтів можуть позбавити права вступати до вищих навчальних закладів, — член Комітету з нацбезпеки Івченко

13:34, 20 лютого 2024
За законопроект про посилення мобілізації планують проголосувати до другої річниці вторгнення.
Дітей ухилянтів можуть позбавити права вступати до вищих навчальних закладів, — член Комітету з нацбезпеки Івченко
Фото: ВР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, наразі законопроект про посилення мобілізації готують до другого читання. Наразі депутати подають правки. Як повідомив член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко, документ збираються ухвалити в цілому до другої річниці повномасштабного вторгнення. Про це він сказав в інтерв'ю "Телеграфу".

Окремо він розповів про покарання для ухилянтів, які, за його словами, розглядаються.

Івченко вважає, що покарання за ухилення від мобілізації має нагадувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, коли людина отримує покарання за порушення закону про військовий облік. Це може бути, зокрема, право дітей ухилянтів вступати до ВНЗ.

«Якщо ти не хочеш виконувати свій громадянський обов'язок, захищати Батьківщину і якщо не стоїш на військовому обліку, держава може тобі відмовляти у держпослугах. Наприклад: ти не отримуватимеш підтримку держави, твої діти не вступлять до ВНЗ, або ти сам не вступиш до ВНЗ», — розповів політик.

За його словами, наразі мобілізація не може бути добровільною, а примус — "це про норми, які мають відповідати Конституції".

Раніше ми писали, що Денис Малюська пропонує мобілізувати засуджених на рівні з іншими.

Також повідомлялося, як законопроєкт про мобілізацію вплине на вступників до вишів.

Нагадаємо, ми писали, що Верховна Рада ухвалила законопроект про посилення мобілізації в першому читанні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Бойко
    Олександр Бойко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Володимир Яризько
    Володимир Яризько
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Ганна Лебедєва
    Ганна Лебедєва
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду