Давид Арахамия опроверг информацию о том, что дети уклонистов не смогут поступить в ВУЗы

Таких планов у Верховной Рады нет, не было и не будет, – заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Верховная Рада не намерена ограничивать детей в праве на образование даже в контексте изменений в правила мобилизации. Об этом глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Так он отреагировал на слова депутата Вадима Ивченко, который выразил мнение, что государство должно отказывать в услугах уклонистам от мобилизации: "Например: ты не будешь получать поддержку государства, твои дети не поступят в вуз или ты сам не поступишь в вуз".

"Опровергаем очередной фейк, который, к сожалению, разлетелся в СМИ. Никто не собирается ограничивать детей в праве на образование. Таких планов у Верховной Рады нет, не было и не будет! Даже в контексте изменений к правилам мобилизации. Почему кто-то об этом говорит , понять тяжело. Но точно не нужно воспринимать это серьезно", - написал Арахамия в Телеграм.

Напомним, что глава подкомитета по вопросам высшего образования комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина заявила, что никаких норм о лишении детей уклонистов права на образование нет ни в действующем законодательстве, ни в каких-либо законопроектах.

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