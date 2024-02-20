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  1. В Украине

Никаких норм о лишении детей уклонистов права на образование нет в законопроекте о мобилизации – Юлия Гришина

14:31, 20 февраля 2024
По ее словам, никаких подобных решений не принималось ни на уровне политического руководства, ни внутри профильного комитета.
Никаких норм о лишении детей уклонистов права на образование нет в законопроекте о мобилизации – Юлия Гришина
Источник фото: vesti.ua
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Никаких норм о лишении детей уклонистов права на образование нет ни в действующем законодательстве, ни в каких-либо законопроектах.  Об этом заявила народная депутатка от «Слуги народа», председатель подкомитета по вопросам высшего образования комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

Она отметила, что лично пообщалась с нардепом Вадимом Ивченко.

«Приведенные цитаты – это его личные размышления на тему того, как государство может реагировать на факт уклонения от мобилизации. Которые еще и вырвали из контекста, потому что речь шла больше об ограничении возможности учиться за государственные средства.

Но опять-таки это просто отрывок из дискуссии, никаких подобных решений не принималось ни на уровне политического руководства, ни внутри профильного комитета. Такая норма противоречила бы и Конституции, и здравому смыслу», - заявила Гришина.

Как известно, законопроект об усилении мобилизации готовят ко второму чтению. Сейчас депутаты подают правки. Как сообщил член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко, документ собираются принять в целом ко второй годовщине полномасштабного вторжения.

Отдельно он рассказал о наказаниях для уклонистов, которые, по его словам, рассматриваются.

Ивченко считает, что наказание за уклонение от мобилизации должно напоминать штрафы за нарушение правил дорожного движения, когда человек получает наказание за нарушение закона о военном учете. В частности, речь шла и о высших учебных заведениях.

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