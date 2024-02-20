Выдуривали деньги у родственников украинских военнопленных за обмен: в Киеве задержали двух мошенников

СБУ задержала мошенников, которые требовали деньги за освобождение военнопленных.

Источник фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины успешную пресекли деятельность группы лиц, которые осуществляли мошеннические действия против родственников украинских военнопленных. По данным СБУ, в Киеве были задержаны два человека, которые требовали от родственников двух пленных воинов Вооруженных Сил Украины сумму в размере 60 тысяч долларов США.

Примечательно, что злоумышленники обещали передать эти средства представителям оккупационных группировок российской федерации с целью включения пленных в "списки обмена". Однако их целью не было возвращение украинских бойцов домой.

По предварительным данным, злоумышленники имели связи с представителями боевиков и получали от них информацию об украинских военнопленных. Во время общения с родственниками пленных они выдали себя за работников правоохранительных органов, чтобы убедить их в своей деловой деятельности.

Служба безопасности Украины систематически собирала доказательства против фигурантов и задержала их в ходе передачи последнего платежа. Во время обысков в их домах были изъяты поддельные удостоверения правоохранительных органов, визитные карточки представителей российских "неправительственных" организаций и другие материальные доказательства.

Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины, касающейся пособничества государству-агрессору. Расследование продолжается, а злоумышленникам грозит наказание в виде до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В СБУ отмечают, что вопрос освобождения военнопленных является исключительной компетенцией государственных органов власти.

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