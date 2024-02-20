ВСП отправил в отставку шестерых судей и остановил рассмотрение двух заявлений об увольнении

Во вторник, 20 февраля, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам, по которым решил уволить шестерых судей в связи с подачей заявлений об отставке.
А именно:
Романец Лолиту Анатольевну – с должности судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел;
Виговского Сергея Ивановича – с должности судьи Сквирского районного суда в Киевской области;
Логвинову Ольгу Васильевну – с должности судьи Киевского районного суда города Полтавы;
Иванову Ольгу Васильевну – с должности судьи Раздельнянского районного суда Одесской области;
Вивчара Георгия Ауреловича – с должности судьи Новоселицкого районного суда Черновицкой области;
Жуковскую Людмилу Аркадиевну – с должности судьи Ровенского окружного административного суда.
Также ВСП уволил Малашину Юлию Богдановну с должности судьи Орджоникидзевского городского суда Днепропетровской области в связи с подачей заявления по собственному желанию.
Кроме того, ВСП решила остановить рассмотрение двух заявлений судей об увольнении в отставку, а именно: Кихтенко Сергея Александровича – об увольнении с должности судьи Богуславского районного суда Киевской области и Масло Инны Валентиновны – об увольнении с должности судьи Высшего административного суда Украины.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.