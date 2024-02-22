ВСП уволил трех судей в отставку

Высший совет правосудия решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке.

В четверг, 22 февраля, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Высший совет правосудия решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Бартош Надежду Станиславовну – с должности судьи Второго апелляционного административного суда;

Тютюник Марину Сергеевну – с должности судьи Запорожского апелляционного суда;

Малетича Михаила Михайловича – с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины.

Ранее ВСП отправил в отставку шестерых судей и остановил рассмотрение двух заявлений об увольнении.

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