Українці купили уже майже тисячу помешкань за житловими сертифікатами

За жилищные сертификаты программы уже приобретено 972 новых домов.

Джерело фото: Олександр Задніпряний/Mind

За житлові сертифікати програми «єВідновлення» вже придбано 972 нові помешкання. Про це розповіла народна депутатка, Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

«Люди намагаються отримати житлові сертифікати, подати відповідні заяви на отримання цільових грошових коштів, тому що 50 % людей, у кого знищене житло, мали його на своїй земельній ділянці і в них є бажання побудувати оселі саме там, де вони були раніше. Станом на сьогодні ми бачимо понад 87 тисяч заяв, що стосуються таких компенсацій, і за ремонти, і за зруйноване житло», - зазначила парламентарійка.

За її словами, уже понад 45 тисяч українських сімей скористалися програмою з ремонту пошкодженого житла. Як пояснили Шуляк, це ті сім’ї, які вже безпосередньо отримали кошти, провели ремонти. Гранична сума отримання таких коштів, якщо пошкоджена квартира, – це 350 тис. грн. Якщо це приватний будинок, то можна отримати до 500 тис. грн на ремонт.

«Стосовно житлових сертифікатів, то бачимо понад 10 тисяч заяв, із яких сформовано майже 4 тисячі житлових сертифікатів. Станом на зараз 972 житлові сертифікати перетворені на нові домівки», - зазначила народна депутатка.

Як ми писали, Верховна Рада 22 лютого прийняла в цілому закон №10208, згідно з яким українці тепер матимуть можливість використовувати житлові сертифікати єВідновлення із залученням коштів програми єОселя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.