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  1. У світі

На Гаїті із тюрми втекли 4 тисяч в'язнів: у країні оголосили надзвичайний стан

11:56, 4 березня 2024
Озброєні банди взяли штурмом велику в'язницю Порт-о-Пренса, в результаті чого було вбито щонайменше 12 осіб і звільнено близько 4000 ув'язнених.
На Гаїті із тюрми втекли 4 тисяч в'язнів: у країні оголосили надзвичайний стан
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У Гаїті озброєні банди напали на в'язницю і випустили чотири тисячі ув'язнених. В країні оголосили 72-годинний надзвичайний стан і нічну комендантську годину. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що озброєні банди взяли штурмом велику в'язницю Порт-о-Пренса, в результаті чого було вбито щонайменше 12 осіб і звільнено близько 4000 ув'язнених.

Лідери банд обґрунтували свою мотивацію бажанням змусити піти у відставку прем'єр-міністра Аріеля Анрі, який перебуває за межами країни.

У виданні пояснили, що угруповання, які прагнуть його усунути, контролюють близько 80% території Порт-о-Пренса.

Серед ув'язнених у Порт-о-Пренсі були члени банди, яких звинувачують у причетності до вбивства президента Джовенеля Мойсея у 2021 році.

Відповідно до урядової заяви, на вихідних було взято штурмом дві в'язниці - одну в столиці, а іншу в сусідньому місті Круа-де-Буке.

Причиною останнього сплеску насильства став візит прем'єр-міністра до Найробі, щоб обговорити питання про направлення до Гаїті багатонаціональних сил безпеки під керівництвом Кенії.

Після чого лідер банди Джиммі Шерізьє оголосив про скоординовану атаку з метою його усунення.

«Ми всі, озброєні групи в провінційних містах і озброєні групи в столиці, об'єдналися», - заявив колишній офіцер поліції, який, як вважають, стоїть за кількома масовими вбивствами в Порт-о-Пренсі.

Попри те, що профспілка поліцейських Гаїті звернулася до військових з проханням допомогти укріпити головну столичну в'язницю, пізно ввечері в суботу її штурмували.

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