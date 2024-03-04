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На Гаити из тюрьмы сбежали 4 тысячи заключенных: в стране объявили чрезвычайное положение

11:56, 4 марта 2024
Вооруженные банды взяли штурмом большую тюрьму Порт-о-Пренса, в результате чего были убиты по меньшей мере 12 человек и освобождены около 4000 заключенных.
На Гаити из тюрьмы сбежали 4 тысячи заключенных: в стране объявили чрезвычайное положение
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В Гаити вооруженные банды напали на тюрьму и выпустили четыре тысячи заключенных. В стране объявили 72-часовое чрезвычайное положение и ночной комендантский час. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что вооруженные банды взяли штурмом большую тюрьму Порт-о-Пренса, в результате чего были убиты по меньшей мере 12 человек и освобождены около 4000 заключенных.

Лидеры банд обосновали свою мотивацию желанием заставить уйти в отставку находящегося за пределами страны премьер-министра Ариэля Анри.

В издании пояснили, что стремящиеся его устранить группировки контролируют около 80% территории Порт-о-Пренса.

Среди заключенных в Порт-о-Пренсе были члены банды, обвиняемые в причастности к убийству президента Джовенеля Моисея в 2021 году.

Согласно правительственному заявлению, на выходных были взяты штурмом две тюрьмы – одну в столице, а другую в соседнем городе Круа-де-Буке.

Причиной последнего всплеска насилия стал визит премьер-министра в Найроби, чтобы обсудить вопрос о направлении в Гаити многонациональных сил безопасности под руководством Кении.

После чего лидер банды Джимми Шерезье объявил о скоординированной атаке с целью его устранения.

«Мы все, вооруженные группы в провинциальных городах и вооруженные группы в столице, объединились», - заявил бывший офицер полиции, который, как полагают, стоит за несколькими массовыми убийствами в Порт-о-Пренсе.

Несмотря на то, что профсоюз полицейских Гаити обратился к военным с просьбой помочь укрепить главную столичную тюрьму, поздно вечером в субботу ее штурмовали.

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