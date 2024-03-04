Господарський cуд міста Києва повідомив про проблеми у роботі Електронного суду

Суд наразі не може приймати документи, які надсилаються засобами підсистеми «Електронний суд».

У понеділок, 4 березня, Господарський cуд міста Києва повідомив, що у роботу підсистеми «Електронний суд» виникли проблеми. Про це повідомляє пресслужба суду.

У суді заявили, що наразі не можуть приймати документи, які надсилаються до суду засобами підсистеми «Електронний суд» та електронної пошти у зв'язку з помилкою в роботі цього сервісу.

«Просимо враховувати цю інформацію під час обрання способу звернення до суду», - йдеться у заяві.

У суді додали, що про відновлення роботи підсистеми «Електронний суд» повідомлять додатково.

Раніше ми писали, що зміни до КПК про подання документів і повістки через Електронний кабінет та дистанційну участь адвокатів та свідків в засіданні направлено на підпис Президенту.

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