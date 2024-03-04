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  1. В Україні

Кіберфахівці ГУР отримали доступ до секретних документів міноборони росії

12:14, 4 березня 2024
Тепер спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало мо рф, а також масивом секретної службової документації міноборони росії.
Кіберфахівці ГУР отримали доступ до секретних документів міноборони росії
Джерело фото: gur.gov.ua
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Кіберфахівці ГУР МО України реалізували чергову успішну спецоперацію проти держави-агресора росії у результаті чого вдалось отримати доступ до серверів міністерства оборони рф. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначають у ГУР, тепер спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало мо рф, а також масивом секретної службової документації міноборони росії.

У ГУР пояснюють, що йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між більш ніж 2 000 структурними одиницями силового відомства росії.

Одержана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського міноборони та його ланок, а аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів мо рф, а ще заступників, помічників, спеціалістів ― усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою «бюрократъ», розповідають у розвідці.

«У розпорядженні воєнної розвідки України, наприклад, опинилась службова документація заступника міністра оборони рф ― іванова тімура вадімовіча. Цей заступник шойґу відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною», - зазначили у ГУР.

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