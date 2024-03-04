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Поняття «малозначні справи» замінити на «справи незначної складності»: з’явився законопроект про зміни до ЦПК на виконання Рішення КСУ

У Верховній Раді зареєстровано ще один законопроект на виконання Рішення КСУ стосовно малозначних справ.

Вже десять кандидатів на посади суддів місцевих судів отримали відмови від ВККС: чому так сталося

Кандидати з числа учасників добору на посади суддів 2017 року опинилися у полоні своїх життєвих проблем.

З КУпАП виключать відповідальність за недобросовісну конкуренцію і зловживання монопольним становищем, але посилять – за протидію АМКУ

Верховна Рада незабаром розгляне законопроект, який викладає у новій редакції склад відповідальності за створення перешкод працівникам АМКУ та його територіальних відділень у проведенні перевірок, огляду, вилученні майна, документів, предметів чи інших носіїв інформації.

ЄСІТС чекає функціональний аудит, під час якого будуть збирати думки адвокатів для оновлення концепції електронного суду, - Денис Маслов

Стало відомо, коли оновлять автоматизоване діловодство судів.

Судовий розгляд кримінальних справ у випадку заміни судді пропонується продовжувати, а не починати спочатку

Як вказують депутати, ці зміни до КПК пропонуються в рамках проекту Комплексного стратегічного плану, над яким працювали представники Консультативної місії Європейського Союзу, Посольства США, IDLO.

  1. У світі

Біткоїн досяг дворічного максимуму – перевищив $65 000

11:19, 4 березня 2024
Востаннє біткоїн торгувався вище $60 000 у листопаді 2021 року.
Біткоїн досяг дворічного максимуму – перевищив $65 000
Джерело фото: Kanchanara / Unsplash
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Згідно даних CoinMarketCap біткоїн досягнув дворічного максимуму, перевищивши позначку в $65 000. Востаннє біткоїн торгувався вище $60 000 у листопаді 2021 року.

Регіональний голова Binance в СЕЕ та Центральній Азії Кирило Хом’яков, пояснив, що окрім схвалення ETF фондів, важливу роль у зростанні криптоактиву відіграє халвінг BTC, який має ось-ось відбутися, пише «Mind».

«Подвоєння вартості на токен може призвести до виходу деяких майнерів з ринку, особливо тих, хто має менш ефективні операції або вищі експлуатаційні витрати. Це зменшення кількості майнерів може потенційно вплинути на можливості мережі, принаймні тимчасово. З іншого боку, ми також можемо побачити, як деякі з більших майнерів знаходять можливості для придбання менших конкурентів або стають свідками більшої кількості злиттів у цій сфері, оскільки майнери прагнуть консолідувати операції. Це може зменшити кількість майнерів, але зберегти загальний розмір майнінгових операцій приблизно таким, як він є зараз», – зазначив Хом’яков.

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