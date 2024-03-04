Біткоїн досяг дворічного максимуму – перевищив $65 000

Востаннє біткоїн торгувався вище $60 000 у листопаді 2021 року.

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Згідно даних CoinMarketCap біткоїн досягнув дворічного максимуму, перевищивши позначку в $65 000. Востаннє біткоїн торгувався вище $60 000 у листопаді 2021 року.

Регіональний голова Binance в СЕЕ та Центральній Азії Кирило Хом’яков, пояснив, що окрім схвалення ETF фондів, важливу роль у зростанні криптоактиву відіграє халвінг BTC, який має ось-ось відбутися, пише «Mind».

«Подвоєння вартості на токен може призвести до виходу деяких майнерів з ринку, особливо тих, хто має менш ефективні операції або вищі експлуатаційні витрати. Це зменшення кількості майнерів може потенційно вплинути на можливості мережі, принаймні тимчасово. З іншого боку, ми також можемо побачити, як деякі з більших майнерів знаходять можливості для придбання менших конкурентів або стають свідками більшої кількості злиттів у цій сфері, оскільки майнери прагнуть консолідувати операції. Це може зменшити кількість майнерів, але зберегти загальний розмір майнінгових операцій приблизно таким, як він є зараз», – зазначив Хом’яков.

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